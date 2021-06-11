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وزير خارجية المغرب للمنقوش: نقف بجانب ليبيا وليس لدينا أجندة خارجية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، أن بلاده تقف بجانب ليبيا وليس لديها أي أجندة خارجية داخل البلاد.

بوريطة، وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، قال: “الليبيون قادرون على تحقيق الاستقرار لبلدهم وعلاقاتنا مع ليبيا تاريخية”.

وأضاف: “المغرب يريد أن يرى ليبيا بلدا مستقرا”، مشيرًا إلى أن “البلاد تمر بمرحلة دقيقة جدا ومتفائلون بأنها تسير بالاتجاه الصحيح”.

وتابع: “نريد أن يعيش الشعب الليبي في إطار مؤسسات موحدة ورؤية لتنميته واستقراره”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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