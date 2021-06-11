وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا في اجتماع لبحث استقرار حوض البحر المتوسط

أعلنت الحكومة الإيطالية أن وزير الدفاع لورينزو غويريني سيعقد الجمعة في بلدة أغوستا الساحلية (جزيرة صقلية) لقاءات ثنائية وثلاثية مشتركة مع نظيريه البريطاني بن والاس، والتركي خلوصي أكار.

أجندة المباحثات تشمل “ناتو-2030: الاجندة الاطلسية للمسقبل” مع نظرة إلى القمة المقبلة للحلف في بروكسل في 14 يونيو الجاري، إضافة إلى الأمن البحري والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

اللقاءات الثنائية المنفصلة للوزير الإيطالي ستجري على متن سفينة حاملة الطائرات (كافور) التابعة للبحرية الإيطالية والراسية في ميناء أغوستا.

وبعد ذلك سيحضر وزراء الدفاع الثلاثة غداء عمل على متن السفينة البريطانية (إتش إم إس كوين إليزابيث) الراسية في نفس الميناء الصقلي.