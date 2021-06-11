المنقوش: بلادنا لن تكون قاعدة خلفية لأي دولة

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن بلادها لن تكون قاعدة خلفية لا رسمياً ولا فعلياً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن تكون أراضيها وأجواؤها قاعدة لأي جهة أو دولة كانت باستثناء الدولة الليبية.

وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط جيمس كليفرلي، الخميس، أن بلادها تتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة في جميع المجالات.

وأشارت إلى التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، أهمها الأمنية والمالية والإدارية ودعم تطوير هذه القطاعات، داعية الوزير البريطاني إلى إعادة فتح سفارة بلاده بطرابلس وفتح قنصلية في بنغازي.

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