كرموس: يجب الاستفتاء على الدستور أولًا قبل إجراء الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة من قبل الشعب أنجزت مهمتها، وسلمت الدستور للسلطة التشريعية لغرض الاستفتاء عليه.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس، أوضح أن هذا الاستحقاق تعثر بسبب عدم التوافق بين المجلسين (النواب والدولة) على هذا القانون، ولكن أخيرًا حصل توافق من خلال تعديل مجلس النواب لقانون الاستفتاء.

وأضاف: “من ناحية أخرى، فإن مخرجات ملتقى حوار جنيف أحالت المسار الدستوري إلى المجلسين (النواب والدولة) وفقًا للاتفاق السياسي، وقد التقى وفدا المجلسين بالغردقة بجمهورية مصر وتم الاتفاق على ضرورة الاستفتاء على الدستور أولًا قبل إجراء الانتخابات سعيًا لإنهاء المراحل الانتقالية”.

وتابع: “بعد المرحلة الانتقالية نصل إلى مرحلة دائمة يحكمها دستور اختاره وصوت عليه الشعب الليبي، وإذا تعذر الاستفتاء يعتمد مشروع الدستور لمرحلة انتقالية واحدة، وفي حالة تعذر ذلك لأي سبب أعد المتحاورون في الغردقة قاعدة دستورية للانتخابات القادمة قدمت للبعثة لأجل عرضها على ملتقى الحوار، ولكن للأسف تم تجاهل هذا الأمر، وأحالت البعثة للمجلسين مشروع قاعدة دستورية أعدتها اللجنة القانونية بملتقى الحوار، والتي تكرس مرحلة انتقالية أخرى وانتخابات رئاسية مباشرة”.

كرموس شدد على أن هذه القاعدة لم تلقَ قبولًا، الأمر الذي اضطر معه أعضاء المجلسين واستجابة لرغبة العديد من مؤسسات المجتمع المدني الطامحة لأن يكون للبلاد دستور دائم، لإصدار هذا البيان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية