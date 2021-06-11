البعثة الأممية: كوبيش بحث مع القائد العام أخر مستجدات الملف الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، واصل اتصالاته مع الأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي لحشد المزيد من الدعم للعملية السياسية متعددة المسارات التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في 24 ديسمبر 2021 والبدء بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

البعثة، وفي إيجاز صحفي لها قالت: “على الصعيد الوطني، أجرى المبعوث الخاص عدداً من المكالمات الهاتفية مع العديد من الأطراف الليبية، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، والقائد العام القوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر.

وتابعت: “وخلال زيارته لموسكو في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، عقد المبعوث الخاص سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، لاسيما مع نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، والذي تكرم باستضافة غداء عمل أيضاً، بمعية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف”.

وأضافت: “وشدّد المبعوث الخاص في اجتماعاته على حتمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وكذا ضرورة أن يسرع مجلس النواب في سنّ القاعدة الدستورية والتشريع الانتخابي اللازم، كما جرى أيضاً مناقشة التحضيرات لمؤتمر برلين الوزاري الثاني في 23 يونيو”.

واستكملت: “أثناء تواجده في موسكو، عقد المبعوث الخاص اجتماعاً منفصلاً مع نائب وزير خارجية تركيا، سيدات أونال، أثناء زيارته إلى موسكو. وقبل ذلك، وفي اجتماع مشترك ضم نائب وزير الخارجية الروسي، بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية التركي، أونال، قام المبعوث الخاص بإطلاع المسؤولين على أنشطة البعثة والجهود الدولية الأخرى الرامية إلى المضي قدماً في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2570 (2021). وركزوا تحديداً على الانتخابات وعلى السبل الممكنة للنهوض بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت: “في الأيام الماضية، عقد المبعوث الخاص سلسلة من الاجتماعات الافتراضية لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2، حيث أجرى مشاورات مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميغيل بيرغر، ومع المبعوث الخاص الألماني، كريستيان بوك. وفي 8 يونيو، شارك في الاجتماع الأول لكبار المسؤولين بمشاركة ليبيا، والذي شرع في إعداد الوثيقة الختامية للمؤتمر. وخلال مكالمة هاتفية أجراها مع الوزير اليوناني نيكوس ديندياس، ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بمؤتمر برلين”.

واستكملت: “وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ناقش الطرفان الجهود التكميلية للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاسيما إجراء الانتخابات وإحراز التقدم في ملف المناصب السيادية. كما أجرى اتصال هاتفي مع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، تطرق المبعوث الخاص فيه إلى أهمية تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية المؤقتة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وتقديم الخدمات للشعب الليبي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، وكذلك التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2”.

وأضافت: “في 11 يونيو، زار المبعوث الخاص جمهورية مالطا حيث حظي باستقبال فخامة الرئيس جورج فيلا، وجمعته مشاورات مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية، إيفاريست بارتولو، الذي تفضل باستضافة مأدبة عشاء أمس الخميس. وناقش الجانبان طيفاً واسعاً من القضايا، وآخر التطورات في ليبيا وما حولها، وأهمية تنسيق كافة الجهود مع ليبيا وعلى الصعيد الدولي لضمان الاستقرار والأمن في ليبيا. وحظيت قضية المهاجرين واللاجئين باهتمام خاص، وذلك أيضاً من منظور التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع ليبيا، وشكر المبعوث الخاص كوبيش كبار المسؤولين على الدعم القيّم والمستمر الذي تقدمه مالطا لليبيا والأمم المتحدة”.

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