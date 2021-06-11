الفطيسي: أغلب النواب موافقون على اعتماد الميزانية بعد تخفيضها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالغني الفطيسي أمس بأن البند الرئيس للجلسة القادمة للمجلس والمزمع عقدها يوم الإثنين القادم هو الميزانية، وأنه تمت الموافقة من قبل أغلب النواب على مقترح تعديل الميزانية.

الفطيسي وفي تصريح لصحيفة “صدى” الاقتصادية أمس الخميس قال: “من وجهة نظري الشخصية أن أغلب النواب موافقون على اعتماد الميزانية خاصة بعد تخفيضها، ويرجح أن يتم الموافقة عليها إذا طرحت للتصويت”.

أما بخصوص المناصب السيادية، فقد أوضح الفطيسي أن مجلس النواب قام بتشكيل اللجنة وفرز الملفات، بينما مجلس الدولة الآن مصمم على ما تم الاتفاق عليه في أبو زنيقة، بالرغم من أن مجلس النواب قام بتشكيل اللجنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية