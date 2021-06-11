ليبيا محور مباحثات سفير مصر بروما وزعيم حزب الرابطة الإيطالي

أجرى زعيم حزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني “لقاءً ودياً” مع سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، هشام بدر.

وأعلن حزب الرابطة اليوم الجمعة أن اللقاء تركز على “حراك مصر الإيجابي لإحداث التوازن في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، في إشارة إلى جهود القاهرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار الاخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، إضافة إلى “دور مصر في ليبيا والحاجة إلى تعاون أكبر في بعض الملفات الاقتصادية والتجارية”.

ونوهت المذكرة بأنه تمت خلال المقابلة مناقشة قضايا “السلام والهجرة”، كما “أعرب السفير بدر عن أمله في زيارة سالفيني إلى مصر بهدف، من بين أمور أخرى، الخوض في تفاصيل مقترح زعيم حزب الرابطة بشأن التنسيق بين دول شمال إفريقيا في مجال الهجرة”.