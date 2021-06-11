نجلاء المنقوش تبحث مع بوريطة تحضيرات برلين

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في الرباط نظيرها المغربي ناصر بوريطة للبحث في مساعي تحقيق المصالحة والتحضير لمؤتمر برلين.

وتناول اللقاء إمكانية استئناف عمل السفارة المغربية في طرابلس بعد توقفِ نشاطها منذ ست سنوات، إلى جانب تبادل وجهات النظرِ حول مؤتمر برلين الثاني والقضايا المرتقب طرحها.

وأكد بوريطة دعم الرباط للحوار والتواصل بين مختلف الفرقاء للدفع بمِلفِ المصالحة الوطنية، والوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية العام الجاري.

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