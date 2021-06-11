ليبيا الان

نجلاء المنقوش تبحث مع بوريطة تحضيرات برلين

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في الرباط نظيرها المغربي ناصر بوريطة للبحث في مساعي تحقيق المصالحة والتحضير لمؤتمر برلين.

وتناول اللقاء إمكانية استئناف عمل السفارة المغربية في طرابلس بعد توقفِ نشاطها منذ ست سنوات، إلى جانب تبادل وجهات النظرِ حول مؤتمر برلين الثاني والقضايا المرتقب طرحها.

وأكد بوريطة دعم الرباط للحوار والتواصل بين مختلف الفرقاء للدفع بمِلفِ المصالحة الوطنية، والوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بنهاية العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك