المبعوث الأمريكي: يجب مغادرة القوات التركية من ليبيا

أكد السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، على أهمية الدور الذي لعبته مصر لدعم عملية السلام الليبية في العام الماضي، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الوضع في ليبيا لا يزال هش، حيث لا يزال الآلاف من المقاتلين الأجانب في البلاد ويتعين اتخاذ قرارات حاسمة من أجل وضع الأساس الدستوري والتشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر وفقًا لخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ورغبات الغالبية العظمى من الليبيين.

نورلاند، وفي حوار أجراه مع صحيفة “الجمهورية أون لاين”، طالب بمغادرة القوات التركية والمقاتلين السوريين من ليبيا، مشددا على أنه يجب احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منوها بأن رحيل القوات الأجنبية خطوة أساسية لليبيين لاستعادة سيادتهم.

وقال: “إن الولايات المتحدة ومصر لهما مصلحة مشتركة في دعم حل سياسي وليس عسكريً في ليبيا من أجل الاستقرار”، مؤكدا أنه “لا ينبغي استخدام وجود القوات الأجنبية كذريعة لتأخير الانتخابات”.