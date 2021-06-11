شبكة مؤسسي الاتصال الحكومي تعقد دورة الاتصال الحكومي

اختتمت شبكة مؤسسي الاتصال الحكومي، بمدينة المرج، دورة الاتصال الحكومي، المفهوم والتطبيق، والتي استهدفت أعضاء وموظفي المكاتب الإعلامية التابعة لمؤسسات الدولة في المرج وضواحيها.
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قناة ليبيا
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