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شبكة مؤسسي الاتصال الحكومي تعقد دورة الاتصال الحكومي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت شبكة مؤسسي الاتصال الحكومي، بمدينة المرج، دورة الاتصال الحكومي، المفهوم والتطبيق، والتي استهدفت أعضاء وموظفي المكاتب الإعلامية التابعة لمؤسسات الدولة في المرج وضواحيها.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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