كوبيش يشارك في اجتماع كبار المسؤولين لإعداد الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين2

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، إن رئيسها المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش شارك في الاجتماع الأول لكبار المسؤولين الدوليين بمشاركة ليبيا، والذي شرع في إعداد الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين2 في الثامن من يونيو الجاري، كما أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، ناقش خلالها الطرفان القضايا المتعلقة بالمؤتمر الذي سيعقد يوم 23 يونيو.

وأوضحت البعثة في بيان أن هذه المشاركة تأتي ضمن سلسلة مشاورات يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2، مع مسؤولين رفيعي المستوى على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرة إلى أنه قام بزيارتين رسميتين إلى روسيا ومالطا، كما أجرى اجتماعات افتراضية واتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بليبيا.

ففي ليبيا، قالت البعثة إن كوبيش أجرى اتصالات هاتفية مع العديد من الأطراف بمن فيهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وقائد القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خليفة حفتر.

وعلى المستوى الخارجي، شملت اتصالات كوبيش كل من وزراء الشؤون الخارجية ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والمغرب والإمارات، وروسيا وتركيا ومالطا.

الانتخابات والهجرة محور مباحثات كوبيش في مالطا

وذكرت البعثة أن كوبيش وصل أمس الخميس إلى مالطا واستضافه وزير الخارجية والشؤون الأوروبية، إيفاريست بارتولو، على مأدبة عشاء، وناقش معه طيفاً واسعاً من القضايا، وآخر التطورات في ليبيا وما حولها، وأهمية تنسيق كافة الجهود مع ليبيا وعلى الصعيد الدولي لضمان الاستقرار والأمن في ليبيا، كما التقى اليوم الرئيس جورج فيلا.

وأكدت البعثة أن قضية المهاجرين واللاجئين «حظيت باهتمام خاص»، وذلك أيضاً من منظور التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع ليبيا»، وذلك في إطار مشاورته في فاليتا، مشيرة إلى أن كوبيش شكر كبار المسؤولين المالطيين على الدعم القيّم والمستمر الذي تقدمه مالطا لليبيا والأمم المتحدة.

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وزار كوبيش موسكو خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو الجاري، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الروس، شملت نائبي وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، وميخائيل بوغدانوف إضافة إلى نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال.

وقالت البعثة الأممية إن كوبيش شدد في اجتماعته مع المسؤولين الروس على حتمية إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، وكذلك ضرورة أن يسرع مجلس النواب في سنّ القاعدة الدستورية والتشريع الانتخابي اللازم. كما ناقش أيضاً التحضيرات لمؤتمر برلين الوزاري الثاني في 23 يونيو.

وأضافت أن كوبيش عقد أيضا اجتماع منفصلاً في موسكو مع نائب وزير خارجية تركيا، سادات أونال، وسبقه اجتماع مشترك ضم نائب وزير الخارجية الروسي، بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية التركي، أونال، اطلعهم فيه المبعوث الخاص على «أنشطة البعثة والجهود الدولية الأخرى الرامية إلى المضي قدماً في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار (2570) لسنة 2021. وركزوا تحديداً على الانتخابات وعلى السبل الممكنة للنهوض بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

كما أجرى كوبيش في الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات افتراضية مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميغيل بيرغر، ومع المبعوث الخاص الألماني، كريستيان بوك لبحث التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2.

كوبيش يناقش مع بوريطة والمري دعم إجراء الانتخابات والمناصب السيادية في ليبيا

وناقش كوبيش في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، «الجهود التكميلية للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاسيما إجراء الانتخابات وإحراز التقدم في ملف المناصب السيادية».

وتطرق كوبيش في اتصال هاتفي مع وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، «إلى أهمية تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية المؤقتة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وتقديم الخدمات للشعب الليبي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، وكذلك التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2».

وأكدت البعثة مشاورات كوبيش تستهدف حشد المزيد من الدعم للعملية السياسية متعددة المسارات التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها الليبيون»، مشيرة إلى أن كوبيش شدد خلالها «على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في 24 ديسمبر 2021 والبدء بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا».

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