بريطانيا وإيطاليا يؤكدان دعمهما لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا لأجل انتقال ديمقراطي

أكدت بريطانيا وإيطاليا، دعمهما لوقف إطلاق نار مستدام في ليبيا من أجل توفير الأساس لانتقال ديمقراطي سلمي في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن الناطق باسم الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة.

وجاء التأكيد البريطاني الإيطالي من قبل رئيسي وزراء البلدين بوريس جونسون وماريو دراغي خلال اجتماعهما على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبرى «G7».

وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية إن «ماريو دراغي وبوريس جونسون في اجتماعهما اليوم على هامش قمة مجموعة السبع، ناقشا أيضًا عددًا من الموضوعات ذات الأولوية المشتركة، بما فيها أهمية دعم وقف إطلاق النار الدائم (في ليبيا) لتوفير الأساس لانتقال ديمقراطي سلمي طويل الأمد».

وأضاف أن «رئيس الوزراء حريص على العمل مع رئيس الوزراء دراغي خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين هذا العام»، ونقل عنه القول: «سأرحب به مرة أخرى في المملكة المتحدة لمناسبة قمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو»، المقررة خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل.

ووقع طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحظيت هذه الخطوة بترحيب وتأييد دولي واسع.

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