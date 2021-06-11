خالد الزائدي لـ«الساعة 24»: سيف الإسلام لم يجر لقاء مع “التايمز” البريطانية

نفى محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، ما أثير حول اللقاء مع صحيفة التايمز البريطانية.

وقال الزائدي في تصريح خاص لـ«الساعة 24»، بالخصوص، إن سيف الإسلام لم يجر مقابلة مع صحفية التايمز، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات لترتيب إجراء مقابلة في يناير 2020 مع صحفي يعمل بوكالة بلومبيرج الأمريكية بخصوص الأوضاع السياسية والتطورات حينها ولم تتم.

وأوضح الزائدي بخصوص موضوع ترشح موكله للانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلا: “لم يتم أي تصريح بهذا الشأن ومن السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع”.

وأضاف: “نستغرب هكذا تصريحات تثير التشويش والريبة بالوسائل الإعلامية في مثل هذا الوقت مع احتفاظنا بحق الرد القانوني على الصحفي والصحيفة”.