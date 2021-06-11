خالد الزائدي لـ«الساعة 24»: سيف الإسلام لم يجر لقاء مع “التايمز” البريطانية

نفى محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، ما أثير حول اللقاء مع صحيفة التايمز البريطانية.
وقال الزائدي في تصريح خاص لـ«الساعة 24»، بالخصوص، إن سيف الإسلام لم يجر مقابلة مع صحفية التايمز، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات لترتيب إجراء مقابلة في يناير 2020 مع صحفي يعمل بوكالة بلومبيرج الأمريكية بخصوص الأوضاع السياسية والتطورات حينها ولم تتم.
وأوضح الزائدي بخصوص موضوع ترشح موكله للانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلا: “لم يتم أي تصريح بهذا الشأن ومن السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع”.
وأضاف: “نستغرب هكذا تصريحات تثير التشويش والريبة بالوسائل الإعلامية في مثل هذا الوقت مع احتفاظنا بحق الرد القانوني على الصحفي والصحيفة”.
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