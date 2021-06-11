أعيان غريان يطالبون الدبيبة بحلحلة العراقيل القانونية لانتخاب المجلس البلدي الجديد

طالب عدد من أعيان بلدية غريان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتدخل عبر وزارة الحكم المحلي، لحل بعض العراقيل القانونية التي تؤخر انتخاب مجلس بلدي جديد.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان اليوم الجمعة، إن الدبيبة التقى بعضو مجلس النواب وعميد بلدية غريان بالإضافة إلى عدد من الأعيان وممثلي قطاعات مختلفة من المدينة، بحضور وزراء الإسكان والتعمير «أبوبكر الغاوي»، والمواصلات «محمد الشهوبي»، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة «عادل جمعة».

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع الخدمية المتعلقة بتفعيل عقود صيانة وإنشاء عدد من الطرق والمباني الخدمية والصحية داخل البلدية.