دورة تدريبية حول الاستراتيجيات الحديثة في التدريس

اختتمت بمدرسة عبدالرحمن عزام ببلدية سواني بن آدم، دورة تدريبية في مجال الاستراتيجيات الحديثة في التدريس، والتي استهدفت عددا من معلمات مرحلة التعليم الأساسي.

الدورة تناولت الأساليب العلمية لاختيار طريقة التدريس، والتمييز بين مفهومي التعلم والتعليم.

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