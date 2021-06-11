العباني: مذكرة الـ51 نائبا بشأن الدستور تعبّر عن الموقعين عليها فقط

علّق عضو مجلس النواب محمد العباني على المذكرة التي تقدم بها عدد من النواب إلى ملتقى الحوار السياسي.

وقال العباني في تصريح لقناة “ليبيا 218”، اليوم الجمعة، إن ما صدر يعتبر مذكرة طلب للقيام بشيء ما، وتبقى في أفضل الأحوال مذكرةً تعبّر عن الأعضاء المذكورة أسماؤهم فقط”.

وأكد النائب البرلماني أن هذا الطلب لا بنتج آثارًا ما لم يتناوله مجلس النواب بالنقاش، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ودعا 51 نائباً ليبياً إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور مؤقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.