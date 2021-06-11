الرفادي: كيف لمجلس الدولة حرمان أعضاء الأحزاب من الترشح للمناصب السيادية؟

قال رئيس ما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، المرتبط بما يسمى «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي كان يترأسها محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني السابق، إن: “مجلس الدولة أعطى لنفسه حق عزل تيار كبير من الشعب الليبي ومنعه من حقه الدستوري والقانوني في أن يترشح لأى منصب سيادي، حيث اشترط للمترشحين لتولي أى من المناصب السيادية التي نص عليها الاتفاق السياسي، الاّ يكون عضوا في حزب أو كيان سياسي، وهذا تعدي صارخ على حق المواطنه ومخالفة صريحة للاعلان الدستوري ومخالف للشرعة الدولية لحقوق الانسان، يجب عدم السكوت عليه ولتنديد به وأخذ كل الاجراءات القانونية للطعن فيه”.

أضاف الرفادي، في بيان، أنه: “على الأحزاب السياسية أن تتخذ مواقف موحدة تجاه الإجراءات المخالفة للإعلان الدستوري والقرارات التعسفية التي تتخذها بعض مؤسسات الدولة لممارسة التهميش والإقصاء والعزل تجاه مؤسسات سياسية دستورية انشأت بموجب قوانين تطبيقا لنصوص الاعلان الدستوري” وفق تعبيره.