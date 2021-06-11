أفريكا أنتليجينس: الاتحاد الأوروبي يسعى لتوسيع مهام بعثة “يوبام”

قال موقع “أفريكا أنتليجينس” الاستخابراتي إن الاتحاد الأوروبي يعمل على زيادة تعاونه مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن سياسة الهجرة، مؤكدا أنه يسعى لتوسيع مهام بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية “يوبام” خاصة في الجنوب الليبي.

وأضاف الموقع الفرنسي أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيجتمع في 21 يونيو الجاري في لوكسمبورغ لتمديد عمل بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية لمدة عامين وتعزيز صلاحياتها لا سيما فيما يتعلق بمسائل التعاون القضائي مع الأمم المتحدة.

وأكد “أفريكا أنتليجينس” أن الاتحاد الأوروبي سيرفع ميزانية البعثة إلى 42 مليون يورو سنويا مقابل 24 مليونا خلال الفترة السابقة، وقال إنه يمكن لرئيس البعثة الحدودية المديرة السابقة للجمارك الإيطالية ناتالينا تشيا، نشر موظفين على الحدود الجنوبية لليبيا.

وأشار الموقع الاستخباراتي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يريد الاستفادة من الدعم الفني والمالي الأوروبي لممارسة سلطته على الجنوب، الذي يسيطر عليه خليفة حفتر، والذي يعد قاعدة خلفية للجماعات المتمردة التشادية.

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