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منظمة رصد الجرائم تدين الاشتباكات في العجيلات

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت منظمة رصد الجرائم الليبية، الاشتباكات المسلحة التي دارت في مدينة العجيلات، صباح اليوم الجمعة والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل من بينهم نساء.

وحمّلت المنظمة، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة وتطالب المنظمة النائب العام بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وأوضحت منظمة رصد الجرائم الليبية، أنها تسعى إلى تقديم كافة الأدلة إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة تقصي الحقائق المعنية بليبيا لملاحقة الجناة دولياً.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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