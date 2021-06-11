المنقوش من الرباط: نتطلع لتعاون مغربي ليبي في المجالات الامنية والعسكرية

أجرت وزير الخارجية الليبية نجلاء المتقوس، اليوم الجمعة بالرباط،،زيارة عمل اليوم إلى المغرب، تباحث خلالها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمقر وزارة الخارجية والتعاون المغربية،

وصرحت المنقوش خلال الندوة صحفية مشتركة،ان حكومة الوحدة الوطنية تتطلع للتعاون الأمني والعسكري مع المملكة المغربية لتطوير وتأهيل المؤسسات الأمنية العسكرية، و لدور مغربي داعم للرؤية والأجندة الليبية التي ستطرحها حكومة الوحدة الوطنية خلال مؤتمر برلين الثاني لتحقيق أهداف خارطة الطريق والتمهيد للمرحلة القادمة ودعم الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

واكدت على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وعلى أهميتها في التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب. كما نشدد على أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة والتي تخدم التوافق الوطني الليبي وتعزز الاستقرار في ليبيا.

من جهته ،أوضح وزير الخارجية المغربي ، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، عقب مباحثات أجرياها، أنه “ليس للمغرب أجندة ولا حلول ولا تصور للأزمة الليبية”، وأن المملكة “تقدم دعما غير مشروط ولامحدود لكل ما يصب في مصلحة ليبيا والليبيين”.

واضاف ناصر بوريطة، أن تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص الوضع في ليبيا، هي أن يقف المغرب دائما بجانب هذا البلد وأن يواكب كل اختيارات مؤسساته ، مبرزا ان “المغرب لديه قناعة واحدة هي أن تنتهي في ليبيا هذه الحالة التي لا يستحقها الشعب الليبي ولا مؤسساته”، و أن المملكة لديها “القناعة التامة بأن الليبيين عقلاء ويمكنهم الخروج ببلدهم من هذا الوضع”.

وسجل السيد بوريطة أن “ليبيا توجد في مرحلة دقيقة جدا، لكن المغرب يتوفر على منظور متفائل، حيث ستمضي ليبيا في المسار الصحيح”، مضيفا أن “ليبيا توجد اليوم في سياق أحسن من ذي قبل تتوفر فيه شروط لتخرج البلاد من هذا الوضع الذي طال أمده، ولكي يعيش الليبيون في إطار مؤسسات موحدة”.

وقال الوزير إن زيارة نظيرته الليبية، وهي الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها للمملكة، ” تأتي في إطار التواصل المستمر بين المملكة المغربية والمؤسسات الليبية، وفي إطار تعليمات جلالة الملك لمواكبة المسار السياسي للبلاد، والوصول به إلى الاستقرار والتنمية وإلى التطور في هذا البلد المغاربي الشقيق”.

وأضاف أن هذا اللقاء “تمحور حول تطور المسار السياسي في ليبيا وكيفية الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والدور الذي يمكن للمغرب أن يقوم به في هذا الإطار بالتنسيق مع الإخوة في ليبيا”.

وسجل السيد بوريطة أن المباحثات كانت كذلك “فرصة للحديث حول العلاقات الثنائية، وهي علاقات قوية بين البلدين، ثقافية وإنسانية، وكيفية تفعيل بعض جوانبها في أقرب الآجال”، مشيرا إلى الاتفاق حول عقد اجتماع للجنة القنصلية المشتركة، قريبا، لحل عدد من القضايا القنصلية للمغاربة في ليبيا والليبيين في المملكة.

وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق كذلك على عقد المنتدى الاقتصادي المغربي-الليبي في دورته الثانية، وذلك في إطار تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، كما تم التطرق إلى تطوير العلاقات الثنائية في مجالات أخرى من قبيل المجال الديني أو المجال الأمني، لرفع التحديات التي تواجه البلدين.