وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية يزور طرابلس

وصل وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» المقررة في 14 يونيو الجاري.

وأوضحت قناة «تي آر تي» التركية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر» أن زيارة الوفد التركي رفيع المستوى تأتي بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان.

– وزير الدفاع التركي يصل طرابلس بعد لقاء نظيريه الإيطالي والبريطاني في صقلية

وأضافت وكالة «الأناضول» أن الوفد التركي الذي يزور ليبيا يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية والناطق باسم الرئاسة.

ووصل وزير الدفاع خلوصي آكار مساء اليوم إلى العاصمة طرابلس بعد لقائه نظيريه البريطاني بن ولاس والإيطالي لورينزو غويريني في جزيرة صقلية.

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