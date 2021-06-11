المنقوس: نتطلع إلى دعم المغرب خلال مؤتمر برلين اثنين

ثمنت وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، جهود المملكة المغربية في احتضان الحوار السياسي الليبي الصخيرات، واستمرار هذه الجهود بعقد المفاوضات بين الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب، وانسجام المواقف الرسمية لليبيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وتطلعها لدعم المغرب بالخصوص.

هذا وأعربت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، عن أملها في دعم مغاربي لليبيا خلال مؤتمر برلين اثنين، الذي سيعقد في الثالث والعشرين من يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية على مستوى وزراء الخارجية.

مشيرة إلى أن ليبيا تتطلع إلى تعاون أمني وعسكري مع المغرب، داعية الرباط إلى إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة طرابلس، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

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