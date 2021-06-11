زيادة إنتاج حقل البوري النفطي بعد صيانة بئرين به

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز زيادة القدرة الإنتاجية بحقل البوري النفطي بعد إتمام عمليات صيانة ناجحة لبئرين بمنصة رقم 4 به.

ونفذت عمليات تمديد تثقيب للبئرين «ب 4-19» و«ب 4-23» بالمنصة «DP4» بالحقل البحري، والتحفيز بضخ «الديزل»، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وكان إنتاج البئر الأولى قبل العملية نحو 266 برميل نفط يوميا، وارتفع إلى 762 برميلا يوميا، أما الثانية كانت تنتج قبل العملية نحو 500 برميل نفط يوميا، وأصبحت 1214 برميلا يوميا.

ووجهت الشركة الشكر إلى الإدارة العامة لهندسة المكامن وعلوم الأرض فرع النفط، والإدارة العامة للعمليات فرع النفط خاصة إدارة الحفر وصيانة الآبار، و إدارة حقل البوري لتنفيذ هذه الأعمال، مع مراعاة السلامة المهنية للحفاظ على حياة العاملين والأصول بالحقول البحرية.

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