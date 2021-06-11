وزير الخدمة المدنية: يجب الاهتمام بالكادر الوظيفى فى كل مؤسسات الدولة

شدد “علي العابد ” وزير الخدمة المدنية، على أهمية إصلاح الوضع الإداري في مؤسسات الدولة والاهتمام بجانب التدريب والتأهيل وبناء القدرات للكادر الوظيفي بصورة مستمرة، بما يمكن المؤسسات من القيام بدورها.

وكان قد توجه وزير العمل والتأهيل “علي العابد ” برفقة أعضاء الفريق الاستشاري بزيارة لوزارة الخدمة المدنية التقى فيها بوزير الخدمة المدنية “عبدالفتاح الخوجة” وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، حيث تم خلال الزيارة بحث العديد من الملفات المتعلقة بالاختصاصات في كلا الوزارتين.

وتم التطرق إلى السبل الكفيلة بتجاوز التحديات والصعوبات بما يمكن لكل وزارة من القيام بالمهام المنوطة بها، والأولويات الملحة التي تعمل عليها وزارة العمل والتأهيل حاليا لإصلاح الوضع الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي وتنمية الموارد البشرية .