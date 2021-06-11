ضبط 11 تونسيا يصطادون في المياه الليبية دون إذن

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، اليوم الجمعة، عن ضبط 11 صيادا تونسيا كانوا على متن مركبي صيد يقومون «بالصيد الجائر في المياه الإقليمية الليبية دون إذن من السلطات»، مشيرا إلى أن المنطقة «تعتبر خطرة دوليا».

وأوضحت المصدر عبر صفحته على «فيسبوك» رصدته ” الساعة 24 “، أن عملية توقيف هؤلاء الصيادين جرت أمس الخميس ونفذت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية التابعة لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.

وأضاف أن المركب الأولى تدعى «المركب معتز رقم 1169»، وكان على متنه 6 صيادين، والمركب الثاني يدعى «المركب الحاج الهادي رقم 528»، وكان على متنه 5 صيادين تونسيين الجنسية.

وأكد الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية نقل المركبين والصيادين على الفور إلى نقطة مصفاة الزاوية والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي عملية منفصلة، أعلن الناطق باسم القوات البحرية إنقاذ 13 ليبيا بينهم 5 رجال وامرأتان و6 أطفال ونقلهم إلى مصفاة الزاوية وتسليمهم إلى أهاليهم.