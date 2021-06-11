باحث تركي: أردوغان يعمل على إرضاء الإدارة الإدارة الأمريكية

قال الباحث التركي في الشؤون الأوروبية، نعمان أوزال أوغلو، إن الرئيس التركى يعلم جيدا نوايا الإدارة الأمريكية لذلك سيسعى أولاً لمنح بايدن تطمينات بشأن دور تركيا في مسألة استقرار القارة الأوروبية، سيما من خلال التعهد بخفض مستويات التوتر في منطقة شرق المتوسط، وإنجاز الملفات العالقة مع قبرص واليونان بالحوار ودون تصعيد عسكري، والأمر نفسه ينطبق في التوتر التركي مع كُل من فرنسا النمسا وإيطاليا.

وأضاف أوغلو فى تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، رصدتها “الساعة 24” أن حسابات الرئيس التركي في ذلك الاتجاه، مردفا: “يعرف أردوغان اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بالاستقرار الأوربي، وقد اتضح ذلك تماماً من موقفها المبدئي والثابت من وحدة الأراضي الأوكرانية ومواجهة الضغوط الروسية ضدها.

وتابع: “الأمر اتضح من خلال خلال إصرار الإدارة على إعادة تجبير الحلف العسكري عبر الأطلسي مع أوروبا، والذي كانت إدارة الرئيس ترامب قد هددت بالتخلي عنه، لأجل ذلك فإن أردوغان يُريد أن يلاقي ويوافق تلك التوجهات الأمريكية، لاستغلالها في ملفات أخرى”.