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باحث تركي: أردوغان يعمل على إرضاء الإدارة الإدارة الأمريكية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الباحث التركي في الشؤون الأوروبية، نعمان أوزال أوغلو، إن الرئيس التركى يعلم جيدا نوايا الإدارة الأمريكية لذلك سيسعى أولاً لمنح بايدن تطمينات بشأن دور تركيا في مسألة استقرار القارة الأوروبية، سيما من خلال التعهد بخفض مستويات التوتر في منطقة شرق المتوسط، وإنجاز الملفات العالقة مع قبرص واليونان بالحوار ودون تصعيد عسكري، والأمر نفسه ينطبق في التوتر التركي مع كُل من فرنسا النمسا وإيطاليا.

وأضاف أوغلو فى تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، رصدتها “الساعة 24” أن حسابات الرئيس التركي في ذلك الاتجاه، مردفا: “يعرف أردوغان اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة بالاستقرار الأوربي، وقد اتضح ذلك تماماً من موقفها المبدئي والثابت من وحدة الأراضي الأوكرانية ومواجهة الضغوط الروسية ضدها.

وتابع: “الأمر اتضح من خلال خلال إصرار الإدارة على إعادة تجبير الحلف العسكري عبر الأطلسي مع أوروبا، والذي كانت إدارة الرئيس ترامب قد هددت بالتخلي عنه، لأجل ذلك فإن أردوغان يُريد أن يلاقي ويوافق تلك التوجهات الأمريكية، لاستغلالها في ملفات أخرى”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بايدن يعلم جيدا ان اردوغان كان كلب ترامب المسعور يسلطه على من يريد اما بايدن فسياسته عكس سياسة ترامب ولا يلزمه هذا الكلب ويريد منه ان يصبح قطة اليفة بينما اردوغان مستعد لبيع حصته فى ليبيا بالمجان لاوربا والامربكان مقابل حل مشكلته مع اليونان ومستعد لتسليم الخوان قربان للجيران ولكن بايد وعد ناخبيه بدعم المعارضة التركية واسقاط اردوغان ومن غير المعقول يغير كلامه الا اذا اسقط اردوغان فى شر اعماله

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