محامي سيف الإسلام ينفي اللقاء مع صحيفة التايمز

نفى محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، ما أثير حول اللقاء مع صحيفة التايمز البريطانية.

الزائدي أكد أن سيف الإسلام لم يجر مقابلة مع صحفية التايمز، مشيرا إلى أنه كانت محاولات لترتيب أجراء مقابله بيناير 2020 مع صحفي يعمل بوكالة بلمبيرج الامريكيه بخصوص الاوضاع السياسية والتطورات حينها ولم تتم.

أما بخصوص موضوع ترشح موكله للانتخابات الرئاسية المرتقبة، أكد الزائدي أنه لم يتم صدور أي تصريحات بالخصوص مبديا استغرابه لهذه التصريحات غير الصحيحة مع احتفاظه بحق الردالقانوني علي الصحفي والصحيفة.

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