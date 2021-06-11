محامي سيف الإسلام ينفي اللقاء مع صحيفة التايمز

نفى محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، ما أثير حول اللقاء مع صحيفة التايمز البريطانية.
الزائدي أكد أن سيف الإسلام لم يجر مقابلة مع صحفية التايمز، مشيرا إلى أنه كانت محاولات لترتيب أجراء مقابله بيناير 2020 مع صحفي يعمل بوكالة بلمبيرج الامريكيه بخصوص الاوضاع السياسية والتطورات حينها ولم تتم.
أما بخصوص موضوع ترشح موكله للانتخابات الرئاسية المرتقبة، أكد الزائدي أنه لم يتم صدور أي تصريحات بالخصوص مبديا استغرابه لهذه التصريحات غير الصحيحة مع احتفاظه بحق الردالقانوني علي الصحفي والصحيفة.
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