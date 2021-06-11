أبو الغيط: حدث خطأ في حسابات الجامعة العربية تجاه ليبيا في 2011

دقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه حدث خطأ جسيم في حسابات الجامعة العربية تجاه ليبيا في 2011.

أبو الغيط وفي حواره مع برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” المصرية، أضاف: “رفضتُ تدخل الناتو في ليبيا في عام 2011”.

وتابع: “كان هناك تشجيع من مجلس الأمن لقرار التدخل الأجنبي العسكري على الأراضي الليبية”.

وأكمل: “ما حدث في ليبيا خطأ جسيم ودفع الشعب الليبي كثيرًا على مدار 10 سنوات وأهدرت ثروات كثيرة في ليبيا”.

أبو الغيط لفت إلى أن الجامعة العربية تأثرت سلبًا من تدخل الناتو في ليبيا في 2011، وبدأ الحديث عن تصفيتها وإنهاء خدماتها. مضيفًا: “إذا فقد العرب الجامعة العربية لن نستطيع إقامة بديل لها”.