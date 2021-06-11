ليبيا

المغرب – بوابة إفريقيا الإخبارية |

11 June, 2021

أكدت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، على اهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في التصدي لظاهرة التطرف والإرهاب، مشددة على أهمية السياسة الدبلوماسية المغربية المحايدة والتي تخدم التوافق الوطني الليبي وتعزز الاستقرار في ليبيا.

ودعت الوزيرة الليبية ، المغرب الى إعادة فتح سفارته بطرابلس، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تثمن جهود المغرب في احتضان الحوار الليبي منذ اتفاق الصخيرات، وإلى اليوم، واستمرار جهوده في توحيد المؤسسات الليبية.

وأعلنت المنقوش عن اتفاقها مع بوريطة على عقد لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، والتي ستعنى بشؤون تسهيل التأشيرات بين البلدين، وسن تسهيلات لإجراءات خاصة بالعمل، والدراسة، والإقامة بين البلدين.

وكان وزير الخارجية المغربي، قد استقبل نظيرها الليبية، نجلاء المنقوش ، بنقر وزارة الخارجية والتعاون بالرباط في اول زيارة لها منذ تعيينها في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.