جولة تفقدية في عدد من المواقع السياحية والأثرية بتوكرة

في إطار الاهتمام بقطاع السياحة في البلاد، تفقد رئيس ديوان وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية، سامي السعيطي، عددا من المواقع السياحية والأثرية في بلدية توكرة.

الجولة جرت بحضور المجلس البلدي توكرة، ومديري مكاتب السياحة بالمنطقة الشرقية، وأعضاء الديوان.

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