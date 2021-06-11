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جولة تفقدية في عدد من المواقع السياحية والأثرية بتوكرة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

في إطار الاهتمام بقطاع السياحة في البلاد، تفقد رئيس ديوان وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية، سامي السعيطي، عددا من المواقع السياحية والأثرية في بلدية توكرة.

الجولة جرت بحضور المجلس البلدي توكرة، ومديري مكاتب السياحة بالمنطقة الشرقية، وأعضاء الديوان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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