محافظ بنك تونس المركزي: يجب تسهيل دخول الليبيين والتعامل معهم بمرونة

دعا محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إلى ضرورة التعامل بجدية مع السوق الليبية، خاصة بعد الحركة الاقتصادية التي شهدتها مؤخرا مع تونس.

وقال العباسي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي، أمس الخميس، “يجب علينا تسهيل دخول الليبيين إلى تونس وتجنّب تركهم ينتظرون لساعات والتعامل معهم بمرونة في المصحات وعدم توظيف معاليم (تعليمات) تتجاوز المعاليم المستوجبة، ومن الضروري التسهيل على الليبيين في سحب أموالهم من البنوك بهدف إعادة الثقة”.

كما دعا محافظ البنك المركزي التونسي، إلى التعامل بمرونة مع التونسيين بالخارج الذين يوفرون العملة الصعبة للدولة التونسية، قائلا: “هي ليست عملة صعبة إحنا لي مصعبينها” .