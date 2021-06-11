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وزير الدفاع التركي يصل طرابلس رفقة وفد عسكري وجنود الغزاة يستقبلونهم بقاعدة معيتيقة

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصل وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” اليوم الجمعة إلى قاعدة معيتيقة المحتلة في طرابلس رفقة وفد عسكري وأمني كبير وكان في استقباله الجنود الاتراك وقيادة ما تعرف بمجموعة المهام التركية في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ويضم وزيري الدفاع والداخلية سليمان صويلو إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها الوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وعدد من المسؤولين الليبيين. ويأتي ذلك بالمخالفة مع كافة الاتفاقات والقرارات السياسية التي أقرت في مجلس الأمن وجنيف .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • عندما يحكم ليبيا رئيس منتخب من الشعب وقتها لافى لافى خائن ولا دبدوبة تركى وقتها سيتم طرد جرذان اردوغان شر طرده والحمد لله ان معظم ارض ليبيا محررة وتحت حماية الجيش الوطنى ومحرمة على انجاس المغول الاتراك

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