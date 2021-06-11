المنقوش لـ«نظيرها المغربي»: الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تتصدى لظاهرة التطرف والإرهاب

قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، إنها تطلع إلى دور مغاربي داعم للأجندة التي ستطرحها الحكومة في مؤتمر “برلين 2” لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

وأكدت المنقوش، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، أهمية الدبلوماسية المغربية التي تخدم التوافق بين الليبيين وفق تعبيرها.

وشددت وزيرة الخارجية، على أن الشراكة الاستراتيجية مهمة بين البلدين للتصدي لملفات أهمها ظاهرة التطرف والإرهاب.

وأشارت المنقوش، إلى أنها اتفقت مع الجانب المغربي، على انعقاد اللجنة الليبية المغربية المشتركة للشؤون القنصلية قريبا، لبحث ملفات التأشيرة وتسهيل إجراءات العمل والدراسة.

وبينت أنها تتطلع إلى التعاون مع المغرب لتطوير وتأهيل المؤسسات العسكرية والأمنية.

وناشدت المنقوش، الحكومة المغربية إلى إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وإلى انعقاد قمة للاتحاد المغاربي في أقرب وقت، نظرا لأهميته في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة وجوارها الأوروبي والإفريقي.