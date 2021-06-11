الأردن عن «خطف واغتصاب» فتاة أردنية في ليبيا: «مذل ومشين»

وصفت الأردن واقعة خطف فتاة أردنية في ليبيا بالأمر «المذل والمشين».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير المفوض ضيف الله الفايز إن «اللسان يعجز عن وصف ما حدث للفتاة الأردنية»، مشيرا إلى متابعة تطورات القضية عن كسب، عبر السفارة في العاصمة التونسية، حسب تصريحه إلى القناة التلفزيونية «رؤيا» الأردنية.

وأضاف أن السلطات الليبية أبلغت مستويات سياسية ودبلوماسية أردنية أن الإجراءات اللازمة اتخذت، وأن تحقيقات مكثفة تجري، فيما طلبت وزارة الخارجية من نظيرتها الليبية تأمين الفتاة، ونقلها إلى مكان آمن.

وكشف عن التواصل مع الفتاة أكثر من مرة، وهي بصحة جيدة، وقد عرض عليها إعادتها إلى الأردن إذا رغبت في ذلك.

يذكر أن مقطع فيديو صادم ظهر فيه فتاة أثناء حلاقة شعرها على أيدي مجهولين، فيما كشفت منظمات حقوقية ليبية إن الفتاة أردنية الجنسية من أم ليبية، وأنه جرى خطفها واغتصابها وإيذائها بدنيا ونفسيا.

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