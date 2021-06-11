مسؤول أمني في طبرق يكشف لـ”أخبارليبيا24″ مستجدات قضية طعن سائق سيارة أجرة مسن

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر أمني مسؤول في طبرق اليوم الجمعة تمكنهم من التعرف على مرتكبي جريمة طعن سائق سيارة اجرة مسن في المدينة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن قضية طعن الرجل المسن من قبل شابين وتم سرقة سيارته بعد رميه في الشارع في حي العودة هزت الشارع بمدينة طبرق.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تحركت فور وقوع الجريمة وقبل انتهاء الأربع والعشرين ساعة تم التعرف على عدد منهم وهم رهن التحقيق.

وقال المصدر :”تابعنا القضية منذ البداية ولن تتهاون الأجهزة الأمنية في عملها، ونحن لا نرضى بالطعن في أجهزتنا الأمنية ولدينا ثقة كبيرة فيها وسوف تصل إلى الجناة بأسرع ما يتوقع المواطن”.

وأكد المصدر أنه سيتم القبض على البقية بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين، لافتًا إلى أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر سلبية وعلى المواطن التعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأفاد المصدر أن ثقافة المواطن ووعيه هو جزء من اكتشاف الجرائم بسرعة، موضحًا أنه لم تسجل أي جريمة في طبرق ضد مجهول.

وذكر المصدر أنه لايمكن لنا وضع شرطي لكل مواطن والجميع يعرف إمكانياتها المحدودة، مشيرًا إلى أن دور الحكماء والمواطنين مهم جدا لنا وأعمالنا لن تتوقف من أجل نشر الأمن والأمان في طبرق.