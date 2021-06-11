بوريطة: ليس للمغرب أجندة ولا تصور للأزمة في ليبيا

قال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي، إن زيارة نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، إلى الرباط، تأتي في إطار التواصل المستمر بين المملكة المغربية والمؤسسات الليبية، وذلك في إطار تعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى مواكبة المسار السياسي وتحقيق الليبيين للاستقرار والتنمية.

وأضاف بوريطة، في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع الثنائي الذي جمعه بنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش:” ليس للمغرب أي أجندة ولا تصور للأزمة في ليبيا، لكن لديه قناعة واحدة وهي ضرورة إنهاء هذه الوضعية التي طال أمدها والتي لا يستحقها الشعب الليبي.

وتابع:” شكل هذا اللقاء فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية وكيفية تفعيل بعض جوانبها، خاصة المتعلقة بعقد اللجنة القنصلية لحل عدد من القضايا القنصلية وتنظيم المنتدى الاقتصادي “المغربي- الليبي” وتطوير التعاون في مجالات أخرى مثل المجال الديني والأمني.