الداخلية تطلق ورش عمل للأمن الانتخابي بالتنسيق مع الأمم المتحدة

انطلقت اليوم الجمعة، أعمال ورشة العمل المعنية بالأمن الانتخابي والانتخابات بالمشاركة مع بعثة الأمم المتحدة والبرنامج الانمائي ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ومعهد السلام الأمريكي للدراسات والبحوث واللجنة المركزية للانتخابات.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، تأتي هذه المشاركة بتوجيهات من الوزير المترجمة لحرصه على أهمية الاستعداد الجيد لوزارة الداخلية ومكوناتها المعنية لتأمين الاستحقاقات الوطنية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البلدية والوطنية.

و ضم وفد وزارة الداخلية المشارك بهذه الورشة كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية للإشراف ومتابعة كافة أوجه التعاون المقدم من كافة المنظمات الإقليمية والدولية ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء ومستشار وزارة الداخلية ومدير وأعضاء إدارة تأمين الانتخابات ورؤساء مكاتب التخطيط والتدريب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وألقى رئيس الوفد مدير إدارة العلاقات والتعاون كلمة رحب فيها بالشركاء الدوليين والمحليين لإجراء هذا الاستحقاقات، وأكد حرص وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على الاستعداد لهذه الأحداث الاستراتيجية المحلية منها والوطنية، وإن وجود هذا الوفد لعرض الدروس المستفادة ودراستها والعمل على وضع خطة عمل مبنية على معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لتطوير معارف شركاء الأمن الانتخابي وتبصيرهم بطبيعة المناخ الذي ستجري في ظله هذه الاستحقاقات.

الجدير بالذكر أن أعمال هذه الورشة ستمتد على مدار ثلاثة أيام تتخللها اجتماعات فنية مع الشركاء ومناقشات تمهيداً لصياغة خطة عمل تشغيلية شاملة تفي بتحقيق المستهدف.