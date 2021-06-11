الراجحي: زيارة وزير الدفاع التركي مفاجئة و تأتي على خلفية زيارات الدبيبة لهم

زعم المحلل السياسي عبد السلام الراجحي ، تعليقا حول زيارة ة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، أنها تأتي قبل قمة الحلف الأطلسي وبرلين 2 وأنها كانت مفاجئة وأيضا من أجل مناقشة إخراج المرتزقة من ليبيا على حد قولة .

وقال فى تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24″ ، إن هذه الزيارة تأتي أيضا فى اطار توحيد وجهات النظر بين ليبيا وتركيا وحكومة الوحدة الوطنية، على حد زعمة .

واختتم قائلا:” قد يكون هناك شبة تفويض لتحجيم الدور الروسى فى ليبيا لأنه قد يواجة خطر على الأمن القومى”، مشيرا إلى أنه لاحظ مؤخرا تفاعل إيجابي بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتركيا خلال الفترة الاخيرة فيما يخص إخراج المرتزقة والعمليات الإرهابية التى تحدث على الأراضي الليبية .