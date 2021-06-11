أبو الغيط: حدث خطأ جسيم في حسابات الجامعة العربية تجاه ليبيا في 2011 (فيديو)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه حدث خطأ جسيم في حسابات الجامعة العربية تجاه ليبيا في العام 2011.

أبو الغيط قال في حوار مع برنامج “60 دقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” المصرية: “كتبت في كتاب (شهادتي) أنّه طرح موضوع الإحالة إلى الأمم المتحدة، وكنت لا أزال وزيرًا للخارجية المصريّة، وقاومت هذا الاتجاه وقاومت بحدّة”.

وأضاف أبو الغيط: “القيادة العسكريّة التي كانت مسؤولة عن الإدارة في مصر وقتها، والمشير طنطاوي دعمني في هذا الموقف”.

وتابع قائلا: “بعد ذلك حصل الذي حصل وأحيلت القضية، لتشجيع التدخل العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية. وهذا خطأ جسيم دفع فيه الشعب الليبي الكثير على مد عشر سنوات”.