العامة للاتصالات والمعلوماتية تحذر من عمليات اختراق وتصيد إلكتروني

حذرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية من عمليات اختراق وتصيد إلكتروني عبر مواقع تحمل النطاق الوطني.

وأكدت الهيئة في إيجاز صحفي، أنها حريصة كل الحرص على نشر الوعي المجتمعي فيما يخص أمن المعلومات والتصيد الإلكتروني وبالتعاون جنباً إلى جنب مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات

وأضافت، حرصاً من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لنشر الوعي المجتمعي فيما يخص أمن المعلومات والتصيد الإلكتروني وبالتعاون جنباً إلى جنب مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات فقد رصدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عملية اختراق وتصيد إلكتروني تحدث عبر موقع يحمل النطاق الوطني

وتابعت، من خلال المتابعة والرصد بمشاركة فريق الاستجابة بالهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات فقد تبين أن الموقع المذكور يتضمن ملف يتم تحميله على أجهزة الزوار وبتحليل وفك الشفرة المصدرية لهذا الملف وتتبع سلوكه قد تبين بأنه تطبيق تم حقنه ببرمجيات خبيثة تمكنه من السيطرة على محتويات جهاز الضحية وجاري التحقيق وتتبع منفذي هذا الاختراق.

وأهابت الهيئة ، بجميع المصالح والجهات والقطاعات والمواطنين بالتعامل مع مصادر موثوقة قبل استحداث أي خدمة إلكترونية عبر منصاتهم الإلكترونية تفادياً لمثل هذه العمليات المشبوهة.