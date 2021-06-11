مصادر: الجنود الأتراك قاموا بطرد الليبيين من قاعدة امعيتيقة وقت هبوط طائرة آكار

كشفت مصادر خاص بقناتنا، اليوم السبت، عن قدوم وزير دفاع تركيا خلوصي آكار إلى طرابلس في زيارة مفاجئة دون إعلام أحد.

المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها لأسباب أمنية، قالت: “لم نعلم بزيارة آكار حتى وصوله إلى القاعدة ولم يعلمنا بها أحد من الرئاسي أو الحكومة أو السفارة التركية في طرابلس، والجنود الأتراك وحدهم كان لهم علم بزيارة آكار وطلبوا من حراس القاعدة الليبيين عدم التواجد بمكان هبوط الطائرة”.

وتابع: “آكار عقد إجتماع مع الضباط الأتراك في مقر قيادتهم فور وصوله دون حضور أي مسؤول ليبي ولا نعلم ماذا دار به، وماحدث اليوم كان مهينًا ومحرجاً وخارج عن العرف الدبلوماسي والصداقة بين الدول ونطالب المجلس الرئاسي بايضاح ماحدث”.

ووصل وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” اليوم الجمعة إلى قاعدة معيتيقة المحتلة في طرابلس رفقة وفد عسكري وأمني كبير وكان في استقباله الجنود الاتراك وقيادة ما تعرف بمجموعة المهام التركية في ليبيا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ويضم وزيري الدفاع والداخلية سليمان صويلو إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها الوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وعدد من المسؤولين الليبيين. ويأتي ذلك بالمخالفة مع كافة الاتفاقات والقرارات السياسية التي أقرت في مجلس الأمن وجنيف .

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