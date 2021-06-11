خلوصي آكار يعقد اجتماعا مع العسكريين الأتراك لدى وصوله إلى طرابلس

وصل وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة مفاجئة، الجمعة، بعد إجراء محادثات مع نظيريه البريطاني والإيطالي في صقلية، حيث استقبله قواته وجنوده في قاعدة معيتيقة.

وبحسب ما أعلنته قناة «تي ار تي» التركية، فإن وزير الدفاع التركي، والوفد التركي، وصل مساء الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، قادما من جنوب إيطاليا، حيث التقى هناك نظيريه الإيطالي لورينزو غويريني والبريطاني، بن والاس في جزيرة صقلية.

قالت بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة، إن وفد تركي رفيع المستوى وبتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء زيارة إلى ليبيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” المزمعة الإثنين المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأناضول، إن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، سيضم وزيري الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فيما لم يذكر البيان تاريخ الزيارة، وفقا للأناضول.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يوما واحدا، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وتشهد عقد لقاءات مع النظراء الليبيين، بحسب البيان.

كما من المنتظر، أن يلتقي الوفد التركي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بحسب الأناضول.

فيما قال مصدر مطلع بمراسم معيتيقة، إن إدارة المطار لم تكن على علم بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار والوفد المرافق له حتى وصوله إلى القاعدة، متابعا:” لم يعلمنا بها أحد من المجلس الرئاسي أو الحكومة أو السفارة التركية في طرابلس”.

وأوضح المصدر، أن الجنود الأتراك وحدهم كان لهم علم بزيارة آكار، وطلبوا من حراس القاعدة الليبيين عدم التواجد بمكان هبوط الطائرة ، بحسب “صحيفة المرصد الليبية”.

ولفت المصدر، إلى أن آكار عقد اجتماعا مع الضباط الأتراك في مقر قيادتهم فور وصوله دون حضور أي مسؤول ليبي”.

وبين المصدر:” ماحدث اليوم كان مهينًا ومحرجاً وخارج عن العرف الدبلوماسي والصداقة بين الدول ونطالب المجلس الرئاسي بإيضاح ماحدث”.