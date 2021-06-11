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معتوق: هبوط وزير الدفاع التركي بقاعدة معيتيقة في ذكرى خروج الأمريكان استفزاز لمشاعر الليبيين

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، لقد هبط وزير الدفاع التركي بقاعدة ( الملاحة ) – وهي قاعدة معيتيقة والتي كان يطلق عليها الملاحة بالمسمي الذى سماها الاحتلال الإيطالي- يوم ذكرى خروج الأمريكان منها .

وتابع في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر:” لم يكن في استقباله سوى جنود الاحتلال !! استفزاز صريح لمشاعر الليبيين الذين أصبح جزء منهم يعتبر  بأن  انتهاك سيادة ليبيا أمر عادي !!”.

ويذكر أن يوم 11 يونيو هو ذكرى إجلاء القواعد الأمريكية من ليبيا ، فبعد قيام ثورة الفاتح في 1 سبتمبر 1969 تغير الوضع وبدأت المفاوضات لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي فوق الأراضي الليبية، وهو ما تم في 11 يونيو، عقب إنهاء الوجود البريطاني.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ليس كل الليبيين تتآذي مشاعرهم من صلف وعنجهية الاتراك فبعض الليبيين يتسابقون أيهما يأخذ تركي الي بيته أليس منهم من صرح بأن الاتراك مرحب بهم في غرف نومهم فمثل الذي هو مرحب بالتركي في داره في وسط زوجته واصغار لايمكن تستفزه زيارة محتل في يوم هو يوم وطني بالنسبه الي بعض الليبين فمن لم يغير علي بيته وادخل اليه غريب كيف سيغير علي وطنه

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