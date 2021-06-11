معتوق: هبوط وزير الدفاع التركي بقاعدة معيتيقة في ذكرى خروج الأمريكان استفزاز لمشاعر الليبيين

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، لقد هبط وزير الدفاع التركي بقاعدة ( الملاحة ) – وهي قاعدة معيتيقة والتي كان يطلق عليها الملاحة بالمسمي الذى سماها الاحتلال الإيطالي- يوم ذكرى خروج الأمريكان منها .

وتابع في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر:” لم يكن في استقباله سوى جنود الاحتلال !! استفزاز صريح لمشاعر الليبيين الذين أصبح جزء منهم يعتبر بأن انتهاك سيادة ليبيا أمر عادي !!”.

ويذكر أن يوم 11 يونيو هو ذكرى إجلاء القواعد الأمريكية من ليبيا ، فبعد قيام ثورة الفاتح في 1 سبتمبر 1969 تغير الوضع وبدأت المفاوضات لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي فوق الأراضي الليبية، وهو ما تم في 11 يونيو، عقب إنهاء الوجود البريطاني.