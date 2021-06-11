وزيرة الثقافة: إحياء معاهدة السلام بين ليبيا وإيطاليا من شأنه تعزيز التعاون المشترك

قالت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، إن إحياء معاهدة السلام بين ليبيا وإيطاليا التي تم تعليقها في 2011، سيعزز التعاون المشترك بين البلدين وبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الكامل.

وأكدت الوزيرة في مقابلة مع مجلة فورميكي الإيطالية، أن “إعادة افتتاح المركز الثقافي الإيطالي بطرابلس، أمر مهم لتحديد وتأطير المساحات المتاحة للتعامل المشترك، وتوفير فضاء ثقافي مشترك يركز على الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين”، على حد قولها.

وأضافت الوزيرة أن “للثقافة تأثير مهم للانطلاق نحو التطوير والتحسين وتنظيم حياة الناس وعلاقاتهم ببعضهم البعض، الأمر الذي يحول دون حدوث خلافات اجتماعية نتيجة العديد من العوامل العرقية والحدودية والاقتصادية التي لا سبيل لحلها إلا بنشر ثقافة استخدام الوسائل السلمية لضمان الاستقرار والحفاظ على الأرواح والدماء والممتلكات”، بحسب تعبيرها.

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