النعاس: مشروع الدستور صناعة ليبية والقرار للشعب وليس لمجلس النواب

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس أنه “ما تم من قبل النواب فيما يخص القاعدة الدستورية ليس بجديد عليهم، أما عندما تكون الانتخابات محكومة بالدستور فإن الشعب ينتخب من يخدمه لمدّة محدّدة دستوريا، وتخضع السلطات المنتخبة لحكم الدستور من حيث المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والعزل، وكل المسؤولين تحت حكم القانون ولا أحد فوق القانون ومشروع الدستور كل ليبيى سيحترمه لأنه نابع من إرادته والقوة الحقيقية التى تضمن دستور حقيقى هو الشعب الليبي”.

النعاس، وخلال تصريحات لقناة الغد التي تبث من القاهرة، أضاف: “أن يكون هناك قاعدة دستورية نابعة من إرادة الليبيين ويكون دستور مؤقت مطالبا بأن يكون الشعب الليبي صاحب قراره فى المستقبل وليس مجلس النواب وأعضائه”.

وتابع : “لا يوجد أي ضمانات دستورية في الإعلان الدستوري، إضافة إلى كونه قابل للتعديل من السلطة التشريعية حسب الأهواء كما تم تعديله 11 مرة خلال ثمان سنوات، ولهذا فالإعلان الدستوري لا يصلح ليكون قاعدة دستورية تؤسس لنظام دستوري حقيقي”.

واستطرد: “القاعدة الدستورية يجب أن تكون صلبة ومتينة ونابعة من إرادة الشعب، وتتضمن ضمانات دستورية لانتخاب السلطات العامة وتقييدها”.

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