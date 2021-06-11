الغزال: زيارة آكار تؤكد أن طرابلس أصبحت محافظة تركية

استنكر المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم السبت، “زيارة وزير دفاع تركيا الذي وصفه بـ “وزير دفاع الغزو التركي” خلوصي آكار رفقة وزيري الخارجية التركي مولود أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، قال: “زيارة وزير الدفاع التركي أمس الجمعة الى طرابلس تدل على أن تركيا تتعامل مع ليبيا وكأنها محافظة تركية حيث رفض آكار أن يستقبله أو يرافقه اي من المتمسكين بوجود الإحتلال من الليبيين “المتملقين” ليعقد اجتماع مغلق مع الضباط الأتراك في غرفة العمليات”.

وتابع: “الصفرجية فقط في الاجتماع ليبيين وهم الذين كانوا يقدمون لهم الشاي والقهوة”.

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