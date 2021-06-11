وزير خارجية المغرب يبحث مع كوبيش الاستعداد لمؤتمر برلين بشأن ليبيا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، اتصالا هاتفيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ، يان كوبيش ، حول الاستعدادات لمؤتمر برلين الثاني ، المقرر عقده.

ونقلت وزارة الخارجية المغربية، بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، فإن هذه المناقشات هي جزء من سلسلة المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي منذ عدة أيام مع “جهات مؤثرة على الصعيدين الوطني والدولي” في إطار الاستعدادات لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

وتابعت الوزارة، ناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع “الجهود التكميلية للمضي قدما على طريق تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار الليبي ، لا سيما الجوانب المتعلقة بإجراء الانتخابات وتحقيق انفراجه في هذا المجال، و”اختيار أصحاب المناصب السيادية”.

واستطردت الوزارة، بحسب مصدر ، فقد أصر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال مقابلاته مع هذه الأطراف المؤثرة في ليبيا وعلى المستوى الدولي على وجوب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في 24 ديسمبر الجاري، عملية سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وفي هذا الصدد ، أجرى المسؤول الأممي محادثات مع رئيس الوزراء الليبي السيد عبد الحميد دبيبة وقائد “القوات المسلحة العربية الليبية” المشير خليفة حفتر ، وكذلك مع كبار المسؤولين الألمان والإماراتيين والمالطيين. اللغة التركية.

وأشادت الأمم المتحدة مؤخرا بـ “الدور البناء” للمغرب الذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود الرامية إلى تحقيق حل سلمي للصراع في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام ، ستيفان دوجاريك ، “منذ بداية الأزمة الليبية ، قامت المملكة المغربية بدور بناء وساهمت في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع الليبي”.

وقال في تصريح للصحافة مؤخرا “الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 في الصخيرات يظهر التزام المغرب القوي بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة”.

وأضاف المتحدث “نحن مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها تأثير إيجابي على تسهيل الأمم المتحدة للحوار الليبي”.