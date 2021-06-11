ناشط حقوقي: مجموعة مسلحة قامت بخطف طفلة يمنية في طرابلس

كشف الناشط الحقوقي طارق لملوم، أمس الجمعة، عن وقائع جريمة خطف حصلت بالعاصمة طرابلس.

لملوم، وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، قال: “مجموعة مسلحة قامت بخطف طفلة يمنية في طرابلس”.

وتابع: “الطفلة سامية عبدالله يمنية تعيش في طرابلس مع أمها وهي مسجلة في مفوضية اللاجئين، منذ سنوات تسكن في المدينة القديمة تعرضت للمضايقات والتحرش عدة مرات ومفوضية اللاجئين تعلم بذلك ولم تقدم أي مساعدات ولا حماية للطفلة وأمها، الأم تعمل في سوق الكريمية تبيع بعض المنتجات مع بنتها منذ حوالي ساعة تم خطف ابنتها من السوق من قبل جهة مجهولة الأم تقول أنهم شباب معهم سلاح واقتادوها لجهة مجهولة”.

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