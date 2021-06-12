الغزال: الديناصورات السياسية التي جاءت من عام 2012 تحاول المماطلة وتأجيل الانتخابات

أوضح المحلل السياسي سالم الغزال، السبت، أن “الانتخابات القادمة محطة مهمة في تاريخ ليبيا، ويجب العمل على تهيئة كل الظروف لها حتى تكون الانطلاقة نحو بناء الدولة، ولكي يتحقق ذلك لابد من مناقشة القضايا الجوهرية”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، قال: “لا زالت قضية القاعدة الدستورية غامضة سواء من حيث الجهة المكلفة بأعدادها او من حيث الوقت المحدد للانتهاء من اعدادها واعتمادها بالرغم من أن قرار مجلس الامن حدد الأول من يوليو 2021 لجاهزيتها، وبالتالي فإنه من الواجب الأن الاتفاق على الجهة المناط بها اعداد هذه القاعدة الدستورية “ملتقى الحوار السياسي 75، مجلسي النواب والدولة، لجنة محايدة”، كذلك تحديد آلية اعتمادها قبل نهاية شهر مايو 2021، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ “الدينصورات السياسية” التي جاءت من عام 2012 تحاول المماطلة وتأجيل الانتخابات بسعيها للاستفتاء على الدستور”.

وأقترح الغزال، أن “تشكل لجنة محايدة من 15 عضوا من خبراء القانون لصياغة هذه القاعدة الدستورية بحيث تستند على مقررات فبراير ودستور 51 – 63 ومشروع الدستور، على ان يسمى أعضاء اللجنة من مجلس النواب والدولة والمنتدى السياسي بواقع 5 أعضاء لكل منهم وتلتزم بإنجاز اعمالها خلال اسبوعين”.

كما اقترح أيضاً أن “يضم لها المواد من 1-29 من الاعلان الدستوري الموقت وتعتمد كإعلان دستوري يتم العمل به الى حين انهاء مشكلة مشروع الدستور، وتكون الدعوة لتشكيل اللجنة المحايدة من قبل بعثة الامم المتحدة وخلال فترة زمنية محددة”.

أما بخصوص قوانين الانتخابات، أوضح أنه “يجب يتم اعدادها بعد الانتهاء من اعتماد القاعدة الدستورية من قبل نفس اللجنة المحايدة ويتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لإبداء الملاحظات بشأنها ثم بعد ذلك تحال بصفتها النهائية لمجلس النواب للتصويت عليها”.

وأضاف: “بعد تجربة المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب أعتقد انه آن الاوان للممارسة الديمقراطية الحقيقة عن طريق الكيانات السياسية بقدر يرسي ثقافة العمل الديمقراطي يخفف من وتيرة الجهوية المقيتة ويكون التنافس حول البرامج، ويسهل من عملية صناعة القرارات في الأجسام التشريعية والتنفيذية، لذلك يجب ان يتم خلال هذه الفترة وقبل اعتماد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات تنقيح القانون رقم 29 لسنة 2012 وحل مشكلة لجنة التسجيل بوزارة العدل وفتح الباب أمام تكوينها، فالانتخابات القادمة يجب ان تكون الحصة الاكبر فيها للكيانات السياسية الوطنية ويجب إقصاء كافة الكيانات المنضوية تحت جماعة الإخوان الإرهابية وأن تخصص المقاعد الفردية في أضيق نطاق”.

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