عن زيارة آكار..  أمغيب: الأتراك لا يعترفون بوجود مجلس رئاسي ولا حكومة ويعتبرون طرابلس محتلة

وجه سعد أمغيب، عضو مجلس النواب، حديثا للمسؤولين عن مراسم استقبال وزير الدفاع التركي بمطار معيتيقة، إنهم لم يعلموا بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار حتى وصوله إلى القاعدة ولم يعلمهم بزيارته أحد من الرئاسي أو الحكومة !؟ .

وأضاف أمغيب في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “للسادة في مراسم مطار “الشهيدة معيتيقة ” أقول أيها السادة اعذروا من ذكرتم لعدم اخباركم لأنهم اصلاً لا يعلمون ، لا يعلمون لأن الأتراك لم يخبروهم حتى عن طريق موظف صغير في السفارة التركية أو عن طريق رسالة هاتف !!؟؟”.

وتابع: “الأتراك لا يعترفون بوجود مجلس رئاسي جديد ولا وجود لحكومة وحدة وطنية في طرابلس التي يعتبرونها محتلة خاضعة لسيطرتهم ، لذلك يجب على رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة إن كانت عندهم مروءة الرد بقوة على هذا التجاهل لوجودهم “.